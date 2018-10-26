Додон на встрече с послом Венгрии: Молдова должна развивать выгодные партнерские отношения как с Востоком, так и с Западом (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгерской Республики в Республике Молдова Шандором Сабо.

В ходе беседы глава государства приветствовал хорошие отношения, установившиеся между нашими странами. Игорь Додон подчеркнул, что как у Молдовы, так и у Венгрии много общего, в том числе вызовы и угрозы, которые приходится преодолевать.

– В этом контексте дал высокую оценку действиям Венгрии в продвижении и защите ее национальных интересов. Выразил твердую убежденность в том, что Молдова должна развивать выгодные партнерские отношения как с Востоком, так и с Западом, исходя из интересов своего народа. Кроме того, приветствовал реформы, которые проводит венгерская сторона в области экономики, образования, гуманитарной сфере и т.д. Я также высказал интерес к заимствованию такого опыта, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В заключение глава государства выступил за продолжение диалога на высоком уровне на различных международных площадках и отметил, что мы находимся в ожидании официального визита руководства Венгрии в нашу страну.