Додон на встрече с послом США: Надеюсь, выборы пройдут с соблюдением международных стандартов

Додон на встрече с послом США: Надеюсь, выборы пройдут с соблюдением международных стандартов

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули необходимость их дальнейшего развития.

Особое внимание участники беседы уделили избирательной кампании в Молдове.

⁃ Выразил надежду на то, что парламентские выборы завершатся с соблюдением международных стандартов, что позволит признать данные выборы легитимными. Такое развитие событий будет способствовать сохранению политической стабильности в Республике Молдова, – отметил глава государства.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Молдове в это воскресенье, 24 февраля.

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