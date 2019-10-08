Додон на встрече с миссией МВФ: Повышение налогов и тарифов – недопустимо! (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с Миссией МВФ, находящейся в Республике Молдова с целью оценки процесса бюджетного планирования на 2020 год и обсуждения перспектив сотрудничества после завершения нынешней программы в марте 2020 года.

Главу государства проинформировали о том, как проходят дискуссии членов Миссии с правительственными органами, и он высказал свою позицию по наиболее важным аспектам сотрудничества страны с этой международной финансовой организацией.

– Подтвердил нашу готовность продолжать сотрудничество с МВФ по истечении срока нынешней программы при выполнении определенных условий, направленных на надежное экономическое развитие, повышение уровня социальной защиты населения и подлинное укрепление системы публичных финансов. Республике Молдова нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров; мы будем находить возможности для расширения географии потенциальных доноров на институциональной или двусторонней основе, однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны. В этом контексте проинформировал членов команды МВФ о нашем намерении в ближайшее время запустить пакет мер экономического характера, направленных на содействие экономическому росту страны, – отметил Игорь Додон.

В то же время Игорь Додон отметил свою более сдержанную позицию в отношении ряда мер фискального характера, продвигаемых в рамках действующей программы. В особенности речь идет об изменениях налогового законодательства касательно сектора HoReCa (гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга) – по мнению президента и его команды, эти меры могут навредить перспективам развития стратегической для Республики Молдова отрасли – туризма.

– Мы полагаем, что принятые в этом направлении меры должны быть пересмотрены без ущерба для отношений с МВФ. При этом правительство и команда президента продолжат обсуждать этот вопрос. Кроме того, в ближайшее время будет дан старт пакету инициатив, направленных на содействие развитию этой важной отрасли, – добавил президент.

Глава государства проинформировал команду МВФ и о социальных проектах, недавно выдвинутых администрацией президента. В частности, речь идет об индексации пенсий два раза в год, об обеспечении гарантированного периода получения пенсии и об увеличении числа получателей помощи в отопительный период. Эти проекты были направлены в парламент и получили единогласную поддержку депутатов в большинстве парламентских комиссий, а намерение обеспечить более высокий уровень социальной защиты самых уязвимых категорий населения получило поддержку со стороны представителей МВФ, отметил Додон.

– В завершение встречи подтвердил нашу твердую позицию о недопущении повышения налогов и тарифов, поскольку такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из страны и не приносят ожидаемых положительных результатов, – подытожил он.