Додон на встрече с Матвиенко выступил за восстановление партнерства парламента Молдовы и Федерального собрания России (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Валентиной Матвиенко, Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Стороны обсудили текущее развитие молдо-российских отношений.

В частности, Игорь Додон подчеркнул, что отношения Молдовы и России традиционно носят дружеский и партнёрский характер. Глава государства проинформировал Валентину Матвиенко о проведении в Республике Молдова Года семьи, о программе подготовки к празднованию в Молдове 74-й годовщины Великой Победы и 75-летия освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. В рамках беседы участники встречи затронули и вопросы сотрудничества в социальной и гуманитарной сфере.

– Подчеркнул общую заинтересованность восстановить партнёрские отношения между Парламентом Республики Молдова и Федеральным Собранием Российской Федерации, а имевшиеся ранее сложности будут благополучно преодолены. Выразил уверенность в том, что после парламентских выборов в Молдове 24 февраля 2019 года откроются новые хорошие перспективы для углубления стратегического партнерства с Российской Федерацией. Отметили особую заинтересованность в проведении на высоком организационном уровне Молдо-российского Форума регионов, который намечено провести в Республике Молдова, в Кишиневе и Комрате, в марте текущего года, – рассказал Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

В рамках беседы он также отметил, что своей стратегической задачей как президента видит выстраивание долгосрочной сбалансированной внешней политики Республики Молдова в отношениях со странами Востока и Запада. В завершение встречи Игорь Додон выразил особую признательность Валентине Матвиенко за ту поддержку, которую она лично и Совет Федерации оказывают регионам Молдовы и всему молдавскому народу.