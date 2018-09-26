Додон на встрече с Козаком: Молдавский производитель не выживет без традиционных рынков (ВИДЕО)

Молдова должна дружить со всеми, а не с кем-то против кого-то. Наша страна будет проводить именно такую политику и в политическом, и в экономическом планах. Об этом президент республики Игорь Додон заявил во время встречи со спецпредставителем президента России по Молдове Дмитрием Козаком.

– В экономическом плане нам, конечно, интересны новые рынки, но без традиционных рынков, рынков СНГ, ЕАЭС, РФ, наш производитель просто не выживет, – сказал он.

Глава государства поприветствовал тот факт, что бизнесмены Молдовы и России хотят сотрудничать, но отметил, что для этого минимизировать политические риски. В данной связи он подчеркнул, что со стороны руководства России подобная открытость есть, теперь “мяч” на стороне руководства Молдовы.

– Со стороны президента есть полная поддержка. Нам нужно начать работу на уровне правительств, потому что последние полтора года наши двусторонние отношение основываются на работе президента с одной стороны, а со стороны РФ есть открытость от всех структур. Эту ситуацию нужно менять, – сказал Додон, отметив необходимость возобновления работы межправкомиссии.