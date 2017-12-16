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Додон на встрече с иностранными учеными поддержал проведение научных конференций в Молдове (ФОТО)

Додон на встрече с иностранными учеными поддержал проведение научных конференций в Молдове (ФОТО)

Президент Молдовы встретился с группой ведущих представителей научного сообщества Западной Европы и России, экспертами в области экономики, геополитики, международных отношений и культуры из России, Франции, Великобритании и Грузии.

Все они являются участниками международной конференции «Финансовый капитализм и его альтернативы для XXI века. Вклад в четвертую Экономическую теорию», которая проходит в Кишиневе.

Глава государства обменялся с учеными мнениями по вопросам региональной политики. Додон приветствовал проведение подобных серьезных конференций в Молдове, так как они повышают престиж нашей страны на международном уровне и дают ответы на многие интересующие общество вопросы.

– Отметил готовность поддержать организацию следующего форума в одном из городов Молдовы по важнейшим вопросам для нашей страны и международного сообщества: от государственности, нейтралитета, новых моделей экономического возрождения – до привлечения туристов, – заявил молдавский президент.

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