Додон на встрече с Ханом: Перспективы развития РМ напрямую зависят от результатов выборов (ВИДЕО, ФОТО)

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В ходе рабочего визита в Мюнхен Игорь Додон провел встречу с европейским комиссаром по вопросам политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом.

Во время беседы стороны затронули вопросы расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также поддержания эффективного диалога Республики Молдова и ее партнеров в Евросоюзе. Игорь Додон поблагодарил собеседника за финансовую и иную помощь со стороны ЕС нашей стране в реализации многих проектов, особенно в образовательной, социальной и культурной сфере.

Кроме того, обсудили текущую ситуацию в РМ, в том числе парламентские выборы. Отметил, что они должны пройти с соблюдением международных стандартов и в строгом соответствии с законодательством РМ: демократически, открыто и транспарентно. Подчеркнул, что будущее Республики Молдова, перспективы ее развития напрямую зависят от результата этих выборов, – отметил Додон на странице в соцсети.

Президент также отметил, что отношения с Европейским союзом должны развиваться в интересах страны и граждан Республики Молдова. В то же время Додон проинформировал Хана о содержании стратегической задачи Администрации Президента РМ: проведение сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и строгое соблюдение конституционного статуса постоянного нейтралитета – эту позицию разделяет большинство населения РМ и внешние партнеры. Молдове не следует дружить с одними против других, а отношения с ЕС не должны быть во вред хорошим отношениям с Российской Федерацией, уверен президент.