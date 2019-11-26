Додон на встрече с главой миссии МВФ: В основе всех действий правительства будут национальные интересы Республики Молдова (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром встречу с главой Миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о политической ситуации в стране.

– Заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнерами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ, которая истекает в марте 2020 года. В то же время отметил, что в основу всех предпринимаемых новым кабинетом действий будут положены национальные интересы Республики Молдова, защита наших экономических агентов, социальная защита уязвимых слоев населения, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Игорь Додон рассказал своему собеседнику о недавно начатых новым правительством социальных инициативах, направленных на улучшение жизни наших граждан, а также о намерении реализовать ряд больших инфраструктурных проектов в Молдове. Он отметил, что руководство страны рассчитывает на поддержку МВФ в выполнении этих задач.

Представитель МВФ, в свою очередь, приветствовал тот факт, что правительство хочет инвестировать в инфраструктуру, и поддержал проекты в сфере социальной защиты населения. Рубен Атоян уточнил, что последовательное внедрение Республикой Молдова начатых реформ и выполнение меморандума с МВФ будет лучшим сигналом для внешних партнеров.