Додон на встрече с еврокомиссаром: Мы намерены активизировать расследование наиболее резонансных уголовных дел (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение рабочего визита в Брюссель Игорь Додон провел встречу с Европейским комиссаром по политике добрососедства и расширения Оливером Вархейи.

Глава государства подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога с Европейским союзом и подтвердил приверженность Республики Молдова курсу на европейскую интеграцию в части имплементации Соглашения об Ассоциации и реализации важнейших реформ ради граждан, по которым наша страна взяла на себя международные обязательства.

– Добавил, что власти Республики Молдова намерены продолжать осуществление взвешенной внешней политики между Западом и Востоком на основе национальных интересов. Отметил решимость руководства страны в продолжении борьбы с коррупцией и реформирования системы юстиции с учетом оценок и рекомендаций экспертов Совета Европы и Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), а также Европейского союза. Кроме того, подтвердил намерение властей активизировать расследование наиболее резонансных уголовных дел, в первую очередь по краже миллиарда. В том числе это касается начала возвращения денежных средств и преследования причастных лиц, находящихся за границей, – отметил Игорь Додон.

С другой стороны, президент подчеркнул готовность высших органов исполнительной и законодательной власти Республики Молдова к проведению прямых встреч с руководством Европейской комиссии с целью объективного и детального информирования наших партнеров о приоритетах внутренней и внешней политики страны.

Также было обсуждено сотрудничество с Международным валютным фондом. В частности, глава государства указал на успешное завершение программы 2016-2020 годов, которая истекает 20 марта, и подтвердил готовность Республики Молдова начать переговоры о следующей программе.