Додон на встрече с бывшими главами КС обсудил действия нынешних властей, подрывающие конституционные основы РМ (ФОТО)

Додон на встрече с бывшими главами КС обсудил действия нынешних властей, подрывающие конституционные основы РМ (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон продолжает серию встреч с наиболее выдающимися представителями молдавского общества, внесшими вклад в становление и развитие Республики Молдова.

Сегодня глава государства пригласил бывших председателей Конституционного суда. Додон отметил, что этот институт играл и будет играть решающую роль в построении демократического правового государства.

– Дал высокую оценку деятельности бывших председателей КС, которые на протяжении многих лет стояли на защите правовых основ нашей государственности. Вместе с тем, я выразил тревогу в связи с продолжающимися в последние годы преднамеренными действиями правящей коалиции, направленными на подрыв конституционных основ молдавского государства, – отметил президент.

Участники встречи со своей стороны дали правовые оценки и отметили необходимость не только устранения созданных властью помех, но и их предотвращения в будущем.

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