Додон: На следующих парламентских выборах должен победить народ

По приглашению коллег из Партии социалистов Игорь Додон принял участие в итоговом заседании Республиканского совета ПСРМ.

Обсудили прошедший политический 2017 год, в котором коллегам удалось добиться очень многого как на уровне регионов, столицы, парламента, так и на уровне страны. В настоящее время ПСРМ – единственная партия, которой удалось добиться массовой поддержки населения. Так, партию поддерживают более 50 процентов определившихся граждан. Это поистине народная партия, – отметил президент на своей странице в соцсети.

По его словам, совет также наметил цели и задачи на следующий год.

Основная цель ПСРМ – победа на парламентских выборах. Только победа на выборах сможет остановить скатывание страны в бездну, способствовать реализации жизненно важных для республики проектов. Как бывший председатель ПСРМ и неформальный лидер партии в настоящее время приветствую и поддерживаю действия социалистов и, в частности, намерение победить в выборах 2018 года.

Игорь Додон подчеркнул: намеченные на следующий год выборы имеют решающее значение для дальнейшего развития Республики Молдова, для будущего нашей страны как государства. И в этих выборах должен непременно победить народ. В заключение глава государства пожелал коллегам из ПСРМ здоровья, успехов и побед.