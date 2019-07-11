Додон: На следующей неделе у “Молдова-газ” будет новый директор

Додон: На следующей неделе у “Молдова-газ” будет новый директор

На следующей неделе “Молдова-газ” возглавит новый человек. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил президент страны Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что знает, о ком речь, но не стал сообщать детали, отметив лишь, что это гражданин Республики Молдова, и что глава данного учреждения утверждается правительством, но кандидат должен быть согласован с руководством “Газпром”. Игорь Додон также подчеркнул, что новому руководителю “Молдова-газ” придется разобраться со всем “наследием”, оставленным теми, кто возглавлял ведомство при прежнем режиме.

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