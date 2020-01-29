Додон на русском языке рассказал в ПАСЕ о поддержке, оказываемой властями страны Гагаузии

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Отдельную часть своего выступления в ПАСЕ Игорь Додон посвятил межэтническим отношениям и сотрудничеством с регионами. Глава государства зачитал ее на русском языке, подчеркнув, что в Республике Молдова он имеет статус языка межнационального общения.



Ситуация в этой сфере, отметил он, значительно улучшилась благодаря принятой в 2017 году Стратегии консолидации межэтнических отношений в Республике Молдова на 2017–2027 годы. Изменение нормативно-правовой базы в области управления местных органов публичной власти основано на уважении принципа местной автономии и децентрализации в соответствии с положениями Европейской хартии местного самоуправления и Рекомендациями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

– Примером этого может служить развитие отношений между органами центральной публичной власти Республики Молдова и региональными властями АТО Гагаузия. В этом контексте следует отметить активное сотрудничество на уровне депутатов Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузской автономии по разработке проектов законодательных инициатив, касающихся дальнейшего совершенствования молдавского законодательства в области статуса автономии. Несмотря на некоторые трудности, Гагаузия успешно развивается и обретает черты современной автономии европейского типа. Руководство Молдовы и впредь будет уделять большое внимание жителям Гагаузии, поддерживать социально-экономическое развитие региона и его культурное многообразие. Такая политика в отношении АТО Гагаузия, безусловно, будет способствовать консолидации полиэтнического общества Республики Молдова, – заявил глава государства.