Додон на “Россия 1”: Без РФ Молдова не выживет (ВИДЕО)

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Визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным не остались без внимания российских СМИ. Сюжет на эту тему показали в эфире еженедельной программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.

В современной истории молдо-российских отношений бывало всякое, но теперь, уверен Додон, важно быстро идти навстречу друг другу. Молдавский народ подустал от пустых обещаний проевропейских политиков, констатирует президент в преддверии предстоящих парламентских выборов. Среди жителей Молдовы интерес к антироссийским речам политиков уже давно резко снизился. Как только страну, как Украину, буквально втащили в евроассоциацию под лозунгами о скорой красивой жизни, вдруг оказалось, что никому в Европе молдавские виноград, сливы и вино не нужны.

– Нам такой евроремонт точно не нужен. Народ от этого подустал, и я надеюсь, что те, кто были последние 10 лет у власти, так называемые проевропейские партии, уйдут в историю. Я не раз говорил, что без России Молдова не выживет – ни экономически, ни социально, – отмечает президент.

Российские журналисты отмечают, что, в отличие от правительства и парламента Молдовы Игорь Додон занимается тем, что действительно волнует молдаван. За последнее время глава государства побывал в России неоднократно и при каждом случае поднимал важные для республики вопросы. Без сбоев движения в Россию в ближайшее время будут поставляться овощи и фрукты, в том числе через территорию Украины. Президент Додон привез на родину хорошие новости, констатируют российские журналисты.

Полный сюжет российского телеканала смотрите ниже: