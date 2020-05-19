Додон на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета: Мы твердо намерены углублять взаимодействие с ЕАЭС! (ВИДЕО)

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Два года назад Республика Молдова стала государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Этот статус позволил нашей стране лучше понимать процесс евразийской интеграции, глубже вникать в работу Евразийской экономической комиссии и ее рабочих органов. Об этом Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В частности, отметил он, представители Молдовы регулярно участвовали в заседаниях консультативных комитетов Комиссии и в заседаниях совместной рабочей группы. Для того, чтобы наше взаимодействие с Евразийским экономическим союзом осуществлялось на постоянной основе, Правительство Республики Молдова назначило своего официального представителя при Евразийской экономической комиссии, – подчеркнул президент.

– Мы твердо намерены углублять наше взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и расширять повестку сотрудничества. Речь идет о возможностях участия Молдовы в ряде общих программ и проектов государств-членов Союза. Особый интерес представляют проекты сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Молдова имеет возможность поставлять в свежем и переработанном виде продукты, производство которых в странах Евразийского экономического союза пока не обеспечивает полностью потребности своих граждан. Для этого Молдова может подключиться к проектам в агропромышленной сфере не только посредством прямых поставок продуктов на рынки стран Союза, но и посредством создания совместных производств, формирования производственно-торговых цепочек, – отметил глава государства.

Высокий интерес Республики Молдова к Евразийскому экономическому союзу связан, прежде всего, с его привлекательной экономической повесткой – с достижением свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, подчеркнул Игорь Додон.

– Очень перспективными направлениями сотрудничества, на наш взгляд, являются внедрение евразийских технологических платформ, цифровой повестки стран Евразийского экономического союза, развитие промышленной кооперации. Список интересных для Молдовы областей взаимодействия можно продолжить, – сказал президент.

Игорь Додон очень позитивно оценил начавшиеся в этом году переговоры о присоединении Молдовы к Евразийскому банку развития, в ходе которых были обозначены потенциальные сферы взаимодействия Банка с Республикой Молдова. Это агропромышленный комплекс, инфраструктура дорог, энергетика, продвижение взаимной торговли.

– Хочу подчеркнуть – мы настроены успешно завершить переговоры с Банком и дать старт первым инвестиционным проектам. Как государство-наблюдатель мы заинтересованы и готовы участвовать во многих программах и проектах Евразийского экономического союза. Но для этого нужны специальные механизмы и инструменты, чтобы наши производители, экспортеры, работники смогли реально подключиться к реализации евразийских программ и проектов. Обращаюсь к главам государств-членов Евразийского экономического союза с предложением проработать вопрос о механизмах и инструментах вовлечения государств-наблюдателей в реализацию совместных программ и проектов, – отметил глава государства.

Игорь Додон также напомнил, что на прошлом заседании Высшего Евразийского экономического совета он выступил с предложением проводить отдельные мероприятия стран Союза у нас, в Молдове.

– Мы готовы технически обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов в Кишиневе. Готовы принимать участников разных деловых мероприятий, евразийских форумов. Все это будет содействовать популяризации деятельности Евразийского экономического союза в Молдове, ознакомлению граждан страны и отечественного бизнеса с процессами евразийской интеграции. Наше предложение остается в силе – Кишинев ждет представителей Евразийской экономической комиссии и стран Союза, – сказал он.

Глава государства также рассказал своим коллегам об эпидемиологической ситуации в нашей стране в связи с коронавирусом.

– Эта пандемия еще раз дала нам возможность понять, кто наши друзья. Русская поговорка “Старый друг лучше новых двух” еще раз себя оправдала. Хочу поблагодарить всех, кто помог нам и продолжает помогать в эти трудные минуты. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за оказанную нам в последние недели помощь по борьбе с коронавирусом. Уверен, что этот кризис закончится, и мы выйдем из него намного более сплоченными, – сказал он.

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