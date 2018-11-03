Додон на митинге в Бричанах: За 9 лет власть могла многое сделать для Молдовы, но делала всё для себя (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон выступил на митинге Партии социалистов в Бричанах.

Приветствуя собравшихся, глава государства отметил, что рад находиться сегодня вместе с гражданами.

– 4 года назад вы, очень многие в Республике Молдова, голосовали за эту команду. Я очень рад и горд тем, что 4 года прошло, но именно наша фракция, наша Партия социалистов показала, что мы единая команда. От нас ушел только один депутат, но остальные 24 – вот они. Мы не сломались. Мы ушли в оппозицию, потому что нам не о чем договариваться с теми, кто рулит в Молдове эти 9 лет, – сказал он.

Президент подчеркнул: все эти у годы в власти в стране были одни и те же лица. На их “счету” – мизерные зарплаты и пенсии, высокие тарифы, закрытие школ и так далее. Додон отметил, что перед выборами некоторые представители руководства страны “проснулись” и начали давать гражданам “подачки” в виде так называемого повышения зарплаты и других “благ”.

– А где вы были все эти 9 лет? Где вы были, когда закрывали школы в селах и наших детей заставляли ехать по 20-30 км зимой? Где вы были, когда пенсию увеличили на 5%, а тарифы на 30%? А, вы хотите сейчас, перед выборами, замазать глаза нашим людям? Вы что, думаете, что люди этого не понимают и не видят? – добавил он.

Глава государства отметил, что через несколько месяцев гражданам предстоит дать оценку всем этим людям и призвал население не верить им.

– За 9 лет они могли многое сделать для Молдовы, но они делали всё для себя, – сказал Додон, выразив надежду, что граждане сделают правильный выбор 24 февраля.