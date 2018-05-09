Додон на Мемориале Славы «Вечность»: Главные герои сегодня – без сомнения, ветераны (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы «Вечность» по случаю Дня Победы.

В церемонии также приняли участие председатель парламента, премьер-министр РМ и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове.

– Главные герои сегодня – без сомнения, ветераны. Мы чтим их подвиги, преклоняемся перед их мужеством и храним память о тех, кого уже нет с нами. Никто не забыт, ничто не забыто! – подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня в Кишиневе проходят общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.