Додон на Марше Победы: Мы едины, мы все – граждане Молдовы, и мы помним! (ВИДЕО)

С каждым годом на Марш Победы в Кишиневе собираются всё больше граждан Республики Молдова, и это очень позитивная тенденция.

Об этом в ходе грандиозного многотысячного шествия заявил президент страны Игорь Додон. Он выразил удовлетворение тем, что и в этом году ставшее традиционным мероприятие не имеет политической окраски: без партийных флагов и политических заявлений.

– Мы едины, мы все – граждане Молдовы, в этом году впервые среди шествующих – и действующий президент страны. Это хорошая традиция, и мы ее продолжим. Призываю также всех граждан Молдовы передать этот месседж и своим детям, потому что следующие поколения должны помнить и продолжать традицию, которую мы для них взрастили, – подчеркнул глава государства.

Напомним, что сегодня в Кишиневе проходят общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.