Додон: “На этом этапе не вижу шансов для создания нового парламентского большинства”. Президент рассказал, что будет дальше

Додон: “На этом этапе не вижу шансов для создания нового парламентского большинства”. Президент рассказал, что будет дальше

Глава государства не видит шансов для создания нового парламентского большинства на этом этапе. Об этом Игорь Додон заявил по итогам консультаций с парламентскими фракциями. Президент отметил, что позиции между ПСРМ и блоком “АКУМ”, которые могли бы сесть за стол и договориться, – диаметрально противоположные. 

– Условия блока “АКУМ”, как и позиция Майи Санду, – абсолютно неконструктивные. Это ультиматумы. Инициатива Майи Санду, которая привела к падению правительства, была ультиматумом политическому классу. Высказанная сегодня блоком “АКУМ” позиция – продолжение этого ультиматума. “Мы хотим тот же состав правительства, хотим, чтобы президент ушел в отставку, а после поговорим”. Они прекрасно понимают, что это невозможно, и это наводит меня на мысли, что они либо хотят досрочных выборов, либо хотят быть в оппозиции, чтобы получить политический опыт для дальнейшей борьбы. Не исключаю ни первый, ни второй вариант, – сказал он. 

Игорь Додон выразил уверенность в том, что Молдове не нужны досрочные парламентские выборы, а страна не может долгое время находиться в состоянии неопределенности. Во всем, что происходит сейчас, виновно правительство и лично Майя Санду, добавил он, отметив, что сегодня стало известно о проблемах с выплатой заработных плат.

– Я думаю, что они намеренно пытаются бойкотировать социальные и экономические процессы. Хочу предупредить и.о. министров и премьера, что ответственность за все, что сейчас происходит, несут они. Попытка спровоцировать кризисные ситуации для дестабилизации повлечет ответственность перед законом. Не делайте этого, уважаемые бывшие коллеги, партнеры по коалиции, потому что, в противном случае, вы ответите перед законом, – добавил он. 

Глава государства отметил, что ждет официального ответа от ПСРМ на выдвинутые “АКУМ” условия, после чего он выступит с позицией. Согласно процедуре, есть три месяца, до 12 февраля, в течение которых глава государства должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра, который должен будет представить свою программу фракциям для того, чтобы заручиться их поддержкой и голосами.

– Получим поддержку – хорошо, не получим – ответственность будет на тех, кто спровоцирует досрочные выборы. Я сделаю всё возможное, чтобы их избежать, – сказал он.

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