Додон: “На этом этапе не вижу шансов для создания нового парламентского большинства”. Президент рассказал, что будет дальше

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Глава государства не видит шансов для создания нового парламентского большинства на этом этапе. Об этом Игорь Додон заявил по итогам консультаций с парламентскими фракциями. Президент отметил, что позиции между ПСРМ и блоком “АКУМ”, которые могли бы сесть за стол и договориться, – диаметрально противоположные.

– Условия блока “АКУМ”, как и позиция Майи Санду, – абсолютно неконструктивные. Это ультиматумы. Инициатива Майи Санду, которая привела к падению правительства, была ультиматумом политическому классу. Высказанная сегодня блоком “АКУМ” позиция – продолжение этого ультиматума. “Мы хотим тот же состав правительства, хотим, чтобы президент ушел в отставку, а после поговорим”. Они прекрасно понимают, что это невозможно, и это наводит меня на мысли, что они либо хотят досрочных выборов, либо хотят быть в оппозиции, чтобы получить политический опыт для дальнейшей борьбы. Не исключаю ни первый, ни второй вариант, – сказал он.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что Молдове не нужны досрочные парламентские выборы, а страна не может долгое время находиться в состоянии неопределенности. Во всем, что происходит сейчас, виновно правительство и лично Майя Санду, добавил он, отметив, что сегодня стало известно о проблемах с выплатой заработных плат.

– Я думаю, что они намеренно пытаются бойкотировать социальные и экономические процессы. Хочу предупредить и.о. министров и премьера, что ответственность за все, что сейчас происходит, несут они. Попытка спровоцировать кризисные ситуации для дестабилизации повлечет ответственность перед законом. Не делайте этого, уважаемые бывшие коллеги, партнеры по коалиции, потому что, в противном случае, вы ответите перед законом, – добавил он.

Глава государства отметил, что ждет официального ответа от ПСРМ на выдвинутые “АКУМ” условия, после чего он выступит с позицией. Согласно процедуре, есть три месяца, до 12 февраля, в течение которых глава государства должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра, который должен будет представить свою программу фракциям для того, чтобы заручиться их поддержкой и голосами.

– Получим поддержку – хорошо, не получим – ответственность будет на тех, кто спровоцирует досрочные выборы. Я сделаю всё возможное, чтобы их избежать, – сказал он.