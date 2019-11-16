Додон: На этой неделе Молдова вошла в принципиально новый период развития

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По приглашению Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон принял участие в заседании Республиканского совета формирования.

Глава государства поздравил всех присутствующих с получением очень хороших результатов на всеобщих местных выборах 20 октября и 3 ноября сего года. Он пожелал успехов всем председателям районов, мэрам, муниципальным, районным и местным советникам, избранным по спискам ПСРМ.

В то же время подчеркнул, что Республика Молдова на этой неделе вошла в принципиально новый период развития благодаря утверждению нового Правительства во главе с Премьер-министром Ионом Кику. Напомнил присутствующим, что граждане Республики Молдова ожидают позитивных результатов от власти, в связи с чем нам нужно приложить все усилия для улучшения ситуации в стране, – заявил Додон.

Говоря о ближайших задачах и о планах социально-экономического развития на 2020 год, президент заверил членов формирования в том, что у нас есть все шансы превратить Республику Молдова в одну большую строительную площадку, где будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, благодаря которым мы обеспечим экономический рост.

Исходя из этого, попросил членов команды не впадать в эйфорию, поскольку оценка их деятельности будет сделана на основании конкретных результатов, а не лозунгов. Призвал каждого мэра и советника незамедлительно приступить к работе с целью выполнения поставленных задач, – отметил глава государства.