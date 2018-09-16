Додон на Этнокультурном фестивале заявил о намерении учредить должность профильного советника (ФОТО)

Додон на Этнокультурном фестивале заявил о намерении учредить должность профильного советника (ФОТО)

Об этом президент Молдовы сказал, приветствуя участников XVII Республиканского этнокультурного фестиваля.

Это мероприятие по традиции проводится в сентябре и объединяет представителей нескольких десятков этносов, проживающих в нашей стране.

– Республика Молдова – общий дом для всех проживающих здесь народов, и нам нечего делить. Считаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы наша Молдова осталась навеки для наших детей и внуков. Также подчеркнул важность сохранения русского языка как языка межнационального общения, поскольку одна треть жителей страны – русскоязычные, – отметил Додон.

Решение об учреждении должности профильного советника было принято главой государства по многочисленным просьбам представителей этнокультурных организаций. В ближайшие недели будет подписан соответствующий указ.

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