Додон: Мы выстоим, укрепимся и одержим победу во всех крупных битвах, которые состоятся в 2018 году!

Завершая представление отчета за год своей деятельности, глава государства подчеркнул: наступающий 2018 год станет очень напряженным, так как в этом году должны состояться выборы огромного значения для страны.

– Это будет год тяжелого испытания для нашей молдавской идентичности, государственности и нейтралитета. Эти мои прогнозы основываются на реалистичной оценке ситуации. Однако заявляю со всей ответственностью, что президент и его администрация сохранят основы, на которых держится государство. Совсем не случайно, что президентским указом 2018 год был объявлен годом Святого Штефана Великого – того, кто был защитником молдавской государственности. Обещаю вам, что мы выстоим, укрепимся и одержим победу во всех крупных битвах, которые состоятся в 2018 году, – отметил он.

Игорь Додон пообещал: как представитель народа он сделает так, чтобы воля народа была услышана и взяла верх и в социальном плане, и на выборах.

– А результаты, которых мне удастся добиться в 2018 году, будут еще весомее, чем в нынешнем году, – подытожил президент.