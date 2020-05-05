Додон: Мы всегда будем помнить подвиги и героизм тех, благодаря кому сегодня живём! (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение рабочей поездки по стране Игорь Додон навестил в городе Бельцы двух ветеранов Великой Отечественной войны. Речь о Василии Ганущаке и Галине Берегуст.

Василий Ганущак, которому 96 лет, в годы войны храбро сражался в боях за освобождение Польши и Германии. Галина Берегуст, того же возраста, в те годы была лейтенантом медицинской службы, принимала участие в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

Президент поздравил ветеранов с Днём Победы, выразив им признательность и безграничное уважение за отвагу и мужество, проявленные на полях сражений. В знак высокой оценки их особых заслуг Игорь Додон вручил обоим высшую награду государства – Орден Республики.

Подчеркнул, что мы всегда будем хранить в памяти их подвиги и героизм, благодаря которым мы сегодня живем в мире и согласии на родной земле, – отметил он.

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