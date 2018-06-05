Додон: Мы все упустили возможность, чтобы Кишиневом управлял профессионал (ВИДЕО)

На прошедших выборах генерального примара была надежда, что на этот раз народ проголосует не политически, не геополитически, не эмоционально, а за порядок в Кишиневе, однако этого не произошло. Об этом в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

– Мы, кишиневцы, я не хочу никого упрекать, но мы все вместе упустили возможность, чтобы Кишиневом управлял профессионал. Опять появились “русские танки”, опять голосовали за меньшее зло. Я думаю, что это очень большая ошибка, – считает глава государства.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что в результате прошедшего голосования ситуация в Кишиневе не улучшится.

– Дай Бог, чтобы не слишком ухудшилась, но есть такая возможность, потому что кандидат, который победил, будет заниматься популизмом и политикой, – добавил Додон.