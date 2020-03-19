Додон: Мы все должны действовать ответственно и максимально бдительно, чтобы успешно справиться с глобальной пандемией! (ФОТО, ВИДЕО)

0

Как сообщалось ранее, сегодня Игорь Додон принял участие в региональном совещании с руководителями комиссий по чрезвычайным ситуациям из города Бельцы, а также из Рышканского, Глодянского, Фалештского, Сынджерейского, Унгенского, Дрокиевского, Единецкого и Бричанского районов. Участники заседания обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и скоординированные действия, предпринимаемые для борьбы и предотвращения распространения вируса COVID-19.

В заседании также приняли участие министр внутренних дел Павел Войку, секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук и глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Михаил Харабаджиу. Павел Войку проинформировал о том, что в настоящее время полиция совместно со специалистами ГИЧС проводит инструктаж для председателей районов, начальников инспекторатов полиции, медиков из Агентства здравоохранения по теме деятельности комиссий по чрезвычайным ситуациям в кризисной ситуации, по их полномочиям и служебным обязанностям. Кроме того, говорится о мерах, которые следует предпринять в ближайшее время для локализации лиц, возможно, входивших в контакт с носителями вируса, а также какие шаги необходимо сделать для воспрепятствования распространению коронавируса во всей стране.

– Отметил, насколько важно осознавать тот факт, что для преодоления проблемы, связанной с коронавирусом, все комиссии по чрезвычайным ситуациям должны действовать синхронно и не допускать отклонений от решений Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению. Мы все должны действовать ответственно и максимально бдительно, чтобы успешно справиться с глобальной пандемией, – подчеркнул Игорь Додон.