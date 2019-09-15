Додон: Мы с вами обязаны победить, и я уверен, что победа будет за нами!

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Все эти годы Партия социалистов одерживала одну победу за другой. Годом победы должен стать для ПСРМ и нынешний год. Об этом в рамках выступления на церемонии запуска предвыборной кампании заявил неформальный лидер формирования, президент страны Игорь Додон.

Он напомнил, что в 2014 году ПСРМ одержала победу на парламентских выборах, получив 25 мандатов и сформировав самую крупную фракцию. В 2015 году при поддержке Партии социалистов победу на выборах башкана Гагаузии одержала Ирина Влах, а в 2016 на президентских выборах победил также кандидат ПСРМ.

– В 2019 – самая крупная фракция, и мы с вами являемся основной силой, которая участвовала в демонтаже олигархического режима, несмотря на все риски. Но это, в первую очередь, наша с вами заслуга. Жители страны об этом знают. 2019 год – это год нашей с вами победы. И это не только очень важные даты, которые связаны с этим годом – 660 лет нашей государственности и 75 лет освобождения Молдовы от фашизма. Это год освобождения Молдовы от режима и, я уверен, это год нашей победы на местах. Мы с вами обязаны победить, и я уверен, что победа будет за нами! – сказал он.

Глава государства также призвал кандидатов ПСРМ вести корректную предвыборную кампанию и пожелал им победы во имя Республики Молдова.