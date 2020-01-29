Додон: Мы решительно настроены на осуществление подлинной реформы в строгом соответствии с международными стандартами (ВИДЕО, ФОТО)

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В ходе рабочего визита в Страсбург Игорь Додон также провел встречу с содокладчиками ПАСЕ по Республике Молдова Эгидиюсом Варейкисом и Маривонн Блондэн.

Глава государства приветствовал состоявшийся в июле 2019 года визит содокладчиков, посетивших нашу страну для изучения ситуации на месте, а также приезд группы докладчиков Комитета министров СЕ по вопросам демократии в октябре 2019-го.

– Эти примеры демонстрируют повышенный интерес Совета Европы к нашей стране, продолжение демократического курса и продвижение необходимых реформ, – отметил Игорь Додон.

Президент подтвердил позицию нынешней власти относительно реформы юстиции и высоко оценил результат дискуссии, которая прошла на минувшей неделе в Кишиневе с участием специально созданной с этой целью рабочей группы.

– Подчеркнул, что мы решительно настроены на осуществление подлинной реформы в строгом соответствии с международными стандартами. Заверил, что мы будем выполнять взятые на себя обязательства по завершению процедуры мониторинга РМ со стороны ПАСЕ и переходу на другой структурный уровень с ПАСЕ, так как это одна из задач нынешнего правительства, – сказал он.

Кроме того, стороны говорили об урегулировании приднестровской проблемы. В завершение встречи Игорь Додон отметил, что Молдова рассчитывает на дальнейшее продуктивное сотрудничество и конструктивный диалог.