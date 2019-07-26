Додон: Мы разрабатываем закон о привлечении к ответственности за пропаганду фашизма и нацизма

Додон: Мы разрабатываем закон о привлечении к ответственности за пропаганду фашизма и нацизма

Патриотические инициативы остаются одним из приоритетов деятельности Президента Республики Молдова Игоря Додона. В данной связи глава государства рассказал, что сейчас администрацией президента разрабатывается и впоследствии будет продвигаться законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду фашизма и нацизма. 

– Мы разрабатываем сейчас закон о привлечении к ответственности тех, кто будет продвигать нацистские и фашистские вещи. Есть такой проект закона: закон о привлечении к уголовной ответственности за восхваление нацистских вещей. Такой проект закона у нас есть, и мы будем его продвигать, – сказал Игорь Додон.

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