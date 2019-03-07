Додон: Мы продолжим диалог с нашим стратегическим партнером – Россией (ВИДЕО, ФОТО)

Додон: Мы продолжим диалог с нашим стратегическим партнером – Россией (ВИДЕО, ФОТО)

Вчерашняя поездка президента Молдовы на север страны завершилась в Сорокском и Флорештском районах, где местным властям были переданы еще два автомобиля КАМАЗ, предоставленные Российской Федерацией.

– Радостные местные жители выразили надежду на то, что с получением спецтехники улицы их городов станут чище. Люди поблагодарили Российскую Федерацию и особенно Президента Владимира Путина за помощь, оказанную Молдове. Мы продолжим политический диалог с нашим стратегическим партнёром – Российской Федерацией – с целью расширения и углубления двустороннего сотрудничества, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Напомним, вчера шесть из двенадцати автомобилей КАМАЗ были переданы администрациям муниципия Бельцы, города Купчинь и районов Бричаны, Окница, Сороки и Флорешты. Две машины днем ранее были отданы столичному муниципальному предприятию, а сегодня Игорь Додон отправится на юг страны, где передаст четыре автомобиля администрациям Комрата, Конгаза, Бессарабки и Тараклии.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md