Этим утром глава государства принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Основной темой дискуссии стала дальнейшая борьба с распространением коронавируса.

Помимо уже объявленного комплекса мер по отмене пассажирского авиационного и железнодорожного сообщения, закрытию границ для иностранцев и прекращению работы многих общественных заведений, Правительство Республики Молдова изучает возможность введения режима чрезвычайного положения, что позволит властям мобилизовать дополнительные ресурсы для общенациональной борьбы с пандемией. В частности, сегодня в 16:30 состоится очередное заседание Кризисного штаба, где будет принято окончательное решение на этот счет, отметил президент.

– Вместе с тем, правительство рассматривает возможность оказания помощи экономическим агентам, осознавая их неизбежные финансовые потери от вынужденных карантинных мер. Например, мы готовы сделать послабление в части взимания налогов с доходов юридических лиц. С другой стороны, мы попросим коммерческие банки Молдовы найти возможность для «замораживания» кредитов, выданных гражданам. Речь идет о кредитных «каникулах» сроком на несколько месяцев, чтобы не оказывать финансового давления на людей в условиях кризиса, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он также добавил, что высшее руководство Республики Молдова едино во мнении о том, что создавшаяся кризисная ситуация – наша общая проблема: и государства, и бизнеса, и граждан.