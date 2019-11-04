Додон: Мы поддерживаем правительство, выступаем за сохранение парламентского большинства и создание большинства и на местах

Додон: Мы поддерживаем правительство, выступаем за сохранение парламентского большинства и создание большинства и на местах

Президент и социалисты поддерживают правительство Майи Санду и выступают за сохранение нынешнего парламентского большинства, но у них есть предложения для улучшения деятельности кабинетов министров. Об этом заявил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсужден внутри команды, после чего эти предложения будут представлены партнерам.

– Мы поддерживаем это парламентское большинство и очень надеемся на то, что, как и договорились, это большинство найдет отражение и на местном уровне. Его нужно создать в муниципии Кишинев, в районах, в селах. Только так. Этого ждут от нас люди, – сказал он. 

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