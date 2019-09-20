Додон: Мы перезапускаем молдо-российские отношения, и темп этого процесса – очень хороший

Додон: Мы перезапускаем молдо-российские отношения, и темп этого процесса – очень хороший

В Кишиневе стартовало заседание Молдавско-российского экономического совета, которое проходит в рамках второго Молдавско-российского экономического форума. С приветственным словом в адрес участников обратился президент Игорь Додон, под патронатом которого и проходит мероприятие. 

Глава государства отметил, что в этом году форум более представителен. Игорь Додон выразил надежду на то, что решения, которые были приняты в последние месяцы, поспособствуют выходу отношений Молдовы и России на новый уровень.

– Я уже говорил, что у нас практически происходит перезапуск молдо-российских отношений, и этот процесс идет очень хорошими темпами. Уверен, что после сегодняшнего форума и молдавские, и российские бизнесмены найдут себе партнеров, – сказал он. 

Президент также отметил, что “динамика очень хорошая” и поблагодарил за вклад в этот процесс вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

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