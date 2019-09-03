Додон: Мы открыты к сотрудничеству со всеми, но на основе национальных интересов страны и при сохранении статуса нейтралитета (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня принял участие в церемонии по случаю 28-летия создания Национальной армии. На мероприятии также присутствовали посол Российской Федерации в нашей стране Олег Васнецов, посол США в Республике Молдова Дерек Хоган и другие представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, а также официальные лица из правительства и парламента.

Глава государства сердечно поздравил гражданских служащих и ветеранов с красивым праздником и поблагодарил за преданность, мужество, профессионализм и волю, проявляемые на службе Отечеству. Игорь Додон выразил им признательность за то, что, невзирая ни на какие трудности, они достойно представляют, преданно защищают и бескорыстно любят Родину.

– Известно, что армия – неотъемлемый атрибут независимого, суверенного и целостного государства. Созданная одновременно с провозглашением независимости Республики Молдова, Национальная армия символизирует доблесть и силу, патриотизм и самопожертвование, честь и справедливость, являясь также гарантом мира и национальной и региональной безопасности. Несомненно, армия играет в обществе первостепенную роль, и не только там, где имеют место межчеловеческие конфликты, но и там, где бушует природная стихия и недостаточно сил и возможностей простых граждан. Хочу заверить вас в том, что люди высоко ценят помощь, оказанную армией в этом году местным властям в расчистке дорог от снега и в укреплении систем защиты от наводнений в пойме Днестра, – отметил Игорь Додон.

Как Главнокомандующий вооруженными силами, подтверждая, что Республика Молдова является нейтральным государством, Игорь Додон высоко оценил корректность при выполнении молдавским контингентом их конституционных обязанностей и несении службы в рамках международных учений и миссий. При этом президент подчеркнул, что “мы открыты для сотрудничества со странами и Востока, и Запада, но на основе национальных интересов страны и при сохранении статуса нейтралитета”.

– Отметил также, что все, кто находятся на срочной военной службе и на службе по контракту или в резерве, все гражданские служащие или ветераны Национальной армии – это, в первую очередь, граждане Республики Молдова, перед которыми у государства есть обязательства. Дал заверения в том, что мы будем поддерживать инициативы Министерства обороны по совершенствованию социальной и правовой защиты военнослужащих и их семей. Кроме того, по случаю 28-летия создания Национальной армии и за безупречное несение службы, содействие в обеспечении высокого уровня подготовки воинских частей и подразделений, за высокий профессионализм вручил государственные награды и почетные дипломы Президента Республики Молдова группе военных Министерства обороны и Национальной армии, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети.