Додон: Мы осознанно дали нашим партнерам из “АКУМ” возможность отвечать за исполнительную власть (ВИДЕО)

0

“Мы осознанно дали возможность нашим партнерам практически полностью отвечать за исполнительную власть”, – об этом в интервью порталу noi.md заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон. Глава государства подчеркнул, что представители “правых” партий настаивали на том, чтобы взять на себя ответственность за все правительство, а, значит, главным образом, за всё, что касается экономики и социальной сферу страны, и социалисты пошли на этот шаг.

– Когда мы вели переговоры о создании правящей коалиции, наши партнеры, блок “АКУМ”, настояли на том, чтобы они отвечали исключительно за исполнительную власть. Мы сказали: “Если вы хотите взять на себя такое обязательство, но и большую ответственность, мы даем вам эту возможность – отвечать за экономику, за социальную сферу, за всё, что касается исполнительной власти”. У нас есть опыт и люди для каждого сегмента, которые работали в этих отраслях и смогут справиться с трудностями, но мы, я считаю, сделали правильный шаг, дав нашим партнерам возможность показать, на что они способны. Мы будем им помогать, мы не бросаем их “под танк”, и мы им помогаем. Но раз они взяли на себя ответственность за исполнительную власть, это проще и для населения, которое понимает, что правительство – это “правые партии”. Это не значит, что мы кого-то разделяем. Мы будем им помогать, – отметил президент.

В качестве примера такой помощи глава государства привел газовый вопрос, который входит в компетенцию правительства, однако, учитывая его большую значимость для всего населения Молдовы, в это вмешался сам президент, который намерен до конца решить эту проблему.

– Майя Санду и Андрей Нэстасе отвечают за исполнительную власть, но мы готовы им помочь и будем помогать. Если они готовы на каком-то этапе понять, что нужно больше нашей помощи, чтобы мы больше вникали в некоторые министерства или чтобы мы делегировали кого-то – мы готовы. Партнеры так и действуют. Мы – партнеры, и мы должны сделать всё, что в наших силах, для наших граждан, – подытожил он.