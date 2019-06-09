Додон: Мы обратимся к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти

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Еще один возможный вариант – призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

– Новый день – новые задачи. Вчерашний день показал, что мы, граждане Молдовы с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, можем объединиться ради общей цели: освобождения Молдовы от криминального, диктаторского режима. Важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу, – подчеркнул он.

Игорь Додон добавил, что, очевидно, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству.

– И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты. Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути, – отметил президент.