Додон: Мы обязаны свято хранить всё наследие, оставленное нам Штефаном Великим! (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, вместе с председателем парламента Зинаидой Гречаный, дипломатическим корпусом, аккредитованным в Республике Молдова, президентскими советниками, депутатами, членами правительства и представителями гражданского общества, президент Молдовы Игорь Додон возложил цветы к памятнику Штефану Великому по случаю 515-летия со дня смерти Великого господаря.

Штефан Великий был правителем Молдавского княжества в период с 1457 по 1504 годы и одной из самых выдающихся личностей в истории молдавского государства. Он был блестящим дипломатом и талантливым полководцем, любил свою страну и яростно боролся за ее государственность. Он был и великим защитником нашей православной культуры и уделял особое внимание ее продвижению. Великий господарь служит хорошим примером для меня лично и для подавляющего большинства молдаван, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства напомнил, что в этом году мы празднуем 660-летие основания Молдавского государства, а 2018 год Указом Президента Республики Молдова был провозглашен Годом Штефана Великого и Святого в знак высокого признания выдающейся роли Великого господаря в истории Молдавского государства.

Мы обязаны свято хранить всё наследие, оставленное нам Штефаном Великим, и передать его будущим поколениям. Только чтя память наших великих предков, мы сможем выжить как государство! У Молдовы есть славное прошлое, но у нее есть и достойное будущее! – подытожил он.