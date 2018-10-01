Додон: Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы поддержать пожилых людей и создать условия для их достойной жизни (ФОТО)

Додон: Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы поддержать пожилых людей и создать условия для их достойной жизни (ФОТО)

По случаю Международного дня пожилых людей президент Игорь Додон принял участие в праздничном мероприятии. Организатором выступил Благотворительный фонд первой леди “Din suflet”. 

Глава государства поздравил всех пожилых людей с праздником.

– Отметил, что мы высоко ценим труд и самоотверженность старших поколений, с которыми они содействовали строительству и процветанию нашей страны. Они хранят и передают молодым ценности и традиции нашего народа. Они образец человечности, преданности родному краю и смелости. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы поддержать пожилых людей и создать условия для их достойной жизни, – подчеркнул он. 

От имени Благотворительного фонда “Din suflet” всем присутствующим на мероприятии были вручены подарки.

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