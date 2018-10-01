Додон: Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы поддержать пожилых людей и создать условия для их достойной жизни (ФОТО)

– Отметил, что мы высоко ценим труд и самоотверженность старших поколений, с которыми они содействовали строительству и процветанию нашей страны. Они хранят и передают молодым ценности и традиции нашего народа. Они образец человечности, преданности родному краю и смелости. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы поддержать пожилых людей и создать условия для их достойной жизни, – подчеркнул он.