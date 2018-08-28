Додон: Мы обязаны разрубить «гордиев узел» и вернуть веру наших граждан в государство (ВИДЕО)

Гражданам Молдовы следует перестать искать виновных в их бедах и сконцентрировать своё внимание на реальных действиях в целях решения проблем депопуляции страны и утечки квалифицированных кадров из национальной экономики.

Об этом президент страны Игорь Додон сказал на официальном приеме по случаю Дня Независимости Республики Молдова. При этом глава государства отметил, что для решения этих проблем необходимо консолидировать усилия всех ветвей власти, политических сил и гражданского общества. Он выразил уверенность, что в этом случае стране будет оказана активная поддержка со стороны международных друзей и партнёров по развитию.

– Нам нужны реальные реформы в области юстиции, подлинная борьба с коррупцией во всех её проявлениях независимо от родственных и групповых интересов. Наши граждане поверят руководителям страны только в том случае, если в сжатые сроки увидят радикальное улучшение ситуации в борьбе с коррупцией. Потому что именно административная и политическая коррупция, как ничто другое, мешают развитию экономики, консолидации общества, а также восстановлению территориальной целостности нашей страны, – сказал Додон.

По словам главы государства, пришло время самим себе ответить на самые трудные вопросы, которые десятилетиями накапливались.

– Мы обязаны разрубить этот «гордиев узел» и вернуть веру наших граждан в то, что нам по силам построить современное процветающее государство, в котором уровень жизни и благосостояния будет в равной степени распространяться на всех его жителей, – подчеркнул президент.