Додон: Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня, в Национальный день культуры, Игорь Додон встретился с выдающимся композитором Еудженом Догой, Народным артистом СССР, обладателем Ордена Республики, Человеком ХХ века в США.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о ситуации в стране, особенно в области культуры. Игорь Додон сообщил собеседнику о том, что, как они и договаривались ранее, при поддержке главы государства были напечатаны 700 сборников компакт-дисков с произведениями великого маэстро. Планируется их распределение по библиотекам и школам страны.

– Убежден, что эта инициатива будет способствовать продвижению и сохранению в веках бесценных творений композитора Еуджена Доги. Мы обязаны продвигать ценности, направленные на то, чтобы мы еще больше гордились молдавским народом и еще выше ценили творчество отечественных артистов, – отметил он.