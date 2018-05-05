Додон: Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с Послом Российской Федерации Фаритом Мухаметшиным, ветеранами и участниками поисковых отрядов, возложили цветы на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».

Также они приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны.

Эта точка была занята советскими войсками в апреле 1944 года и в течение 4 месяцев подвергалась непрерывным вражеским обстрелам. Военные действия на Шерпенском плацдарме сковывали действия противника перед началом наступательной Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой была окончательно освобождена Молдова и выведена из войны Румыния, что позволило коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах.

– Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость, – отметил глава молдавского государства.

Игорь Додон также пригласил всех граждан страны принять участие в мероприятиях по случаю 73-ей годовщины Великой Победы.