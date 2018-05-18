Додон: Мы не обсуждаем за рубежом формирование власти в Молдове (ВИДЕО)

Додон: Мы не обсуждаем за рубежом формирование власти в Молдове (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в ходе передачи на частном телеканале сегодня, 18 мая.

Он отметил, что так привыкли делать демократы: к примеру, ездят в Брюссель, чтобы уговорить “надавить” на Майю Санду и Андрея Нэстасе, чтобы те создали с ними коалицию.

– Но мы такого не делаем и не будем делать. Я думаю, что у социалистов есть хорошие шансы взять парламентское большинство самостоятельно, и мы не рассматриваем никаких возможностей коалиций после ноябрьских выборов. Я уверен, что мы возьмем парламентское большинство: сначала победим в Кишиневе, а потом и в парламенте, – подчеркнул Додон.

Напомним, досрочные выборы генпримара Кишинева состоятся уже в это воскресенье, 20 мая. Бесспорным лидером со значительным отрывом от всех своих конкурентов является кандидат на этот пост от Партии социалистов Ион Чебан.

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