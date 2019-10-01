Додон: Мы не намерены участвовать в геополитических баталиях на стороне одних против других!

В своем выступлении на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета Игорь Додон затронул тему существенных изменений, произошедших в политической жизни нашей страны. Президент рассказал участникам мероприятия, что впервые за 28 лет новейшей истории Республики Молдова политические силы с разными программами, идеологией и внешнеполитическими приоритетами создали правящее большинство и правительство.

– Эти процессы были подкреплены и поддержаны беспрецедентным геополитическим консенсусом между основными внешними партнёрами – Россией, ЕС и США. Созданы благоприятные внутриполитические условия для продвижения реальных экономических и структурных реформ, продвижения взвешенной внешней политики. Мы будем сотрудничать и развивать взаимовыгодные отношения со всеми нашими партнёрами, как с Запада, так и с Востока, исходя из наших национальных интересов, и не намерены участвовать в геополитических баталиях на стороне одних против других, – подчеркнул глава государства.