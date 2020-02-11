Додон: Мы не ищем врагов за пределами страны. Мы ищем друзей и на Западе, и на Востоке (ВИДЕО)

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Национальный интерес всегда должен быть в основе продвигаемой в Молдове внешней политики. Наша республика открыта к сотрудничеству со всеми странами как с Запада, так и с Востока. Об этом президент заявил на расширенном заседании Коллегии МИДЕИ.

Глава государства озвучил приоритеты внешней политики Молдовы: выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, стратегические отношения с Российской Федерацией, диалог с соседями – Румынией и Украиной, партнерские связи с такими важными странами, как Турция, США, Венгрия и так далее.

– Уважаемые коллеги, очень вас прошу следовать этим приоритетам взвешенной внешней политики. Мы не ищем врагов за пределами страны, мы ищем друзей и на Западе, и на Востоке. Мы не пытаемся участвовать в чьих-то геополитических играх, а исходим только из наших национальных интересов. Тогда у нас будет понимание со всеми, – заявил он.