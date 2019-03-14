Додон: Мы не хотим стать жертвами разного рода недобросовестных «сделок» (ВИДЕО)

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Нужно признать, что за прошедший год определённые методы и способы решения проблем в сфере безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровне, практически не претерпели изменений. Несмотря на то, что в некоторых горячих точках мира наблюдается снижение числа вооружённых столкновений, в целом нет серьёзных качественных изменений в сторону выстраивания между глобальными игроками предсказуемой политики укрепления международного порядка. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках выступления на Глобальном Бакинском форуме.

– Мы, к сожалению, не видим серьёзных сдвигов и усилий по поддержанию стабильности, повышению безопасности, устранению противоречий между глобальными игроками. Наоборот, мы зачастую наблюдаем, как эти противоречия усиливаются, порождая новые вызовы и риски. Одним из таких новых вызовов для глобальной безопасности стали шаги по прекращению действия Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), что непосредственно затрагивает интересы Республики Молдова в сфере обеспечения национальной безопасности, – сказал он.

В данной связи президент выразил уверенность в том, что “малые страны должны проявлять больше солидарности и партнерства”.

– Мы должны открыто и твёрдо заявлять о неприемлемости дальнейшей эскалации противоречий в мире. Мы не хотим стать жертвами разного рода недобросовестных «сделок». Мы считаем опасным такое развитие событий, при котором разрушаются сформировавшиеся за десятилетия нормы и правила международных отношений, – добавил глава государства.