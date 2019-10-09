Додон: Мы не хотим, чтобы нам навязывали те ценности, которые разрушают наши народы! (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в церемонии открытия фестиваля народных исполнителей из многих регионов России и стран мира “Добровидение – 2019”. В этом году при поддержке главы нашего государства в мероприятии впервые участвует прославленный молдавский танцевальный коллектив “Жок”.

Выступая со сцены фестиваля, Игорь Додон поприветствовал идею его проведения, подчеркнув, что это – хорошая возможность продвижения традиций, культур и историй разных народов мира.

– Чем мы сильны? Каждая из стран, каждый из народов, который будет участвовать в этом фестивале, и не только участники, сильны тем, что у нас есть свои культура, история, традиции. Мы должны это обязательно показать и передать следующим поколениям, потому что если традиции, культура, история исчезнут, у наших стран не будет будущего, – сказал он.

Глава государства отметил, что он очень рад тому, что в этом году ему удалось помочь принять участие в фестивале знаменитому молдавскому танцевальному коллективу “Жок”.

– Если я спрошу старшее поколение, все скажут, что хорошо помнят этот ансамбль. Кстати, они впервые за 30 лет приехали в Санкт-Петербург. В последний раз они были здесь еще в советские времена. В следующем году этому коллективу исполнится 75 лет. Представьте себе, что “Жок” создавался еще в годы нашей великой Победы – в 1945-ом, – добавил он.

Президент Молдовы поздравил организаторов “Добровидения” с тем, что им удалось создать такую площадку, где традиции занимают особое место.

– Мы не против новых тенденций, но мы хотим, чтобы люди знали о нашей культуре, и мы не хотим, чтобы нам навязывали те ценности, которые разрушают наши народы. А для этого нужно чтить, показывать, сохранять и передавать эти традиции нашим потомкам. Еще раз хочу вам сказать большое спасибо за приглашение. Открою секрет: я транзитом еду на саммит глав стран СНГ в Ашхабад, но я специально приехал сегодня сюда, чтобы поприветствовать, пожелать успехов. Мы участвовали все 4 года, следующий год, юбилейный, наверное тоже пройдет здесь, а на 6-ой год, может быть, приедете к нам в Кишинев. Я уверен, что вам понравится! – подытожил он.

Международный фестиваль народной песни “Добровидение-2019” проходит в четвертый раз. На масштабном мероприятии, не имеющем аналогов в мире, выступят многочисленные самобытные коллективы из разных стран мира и регионов России – всего более тысячи участников. Целями фестиваля являются сохранение памятников музыкальной культуры народов РФ и народов соседних стран Европы и Азии, а также “популяризация творчества артистов, работающих в основанных на народных музыкальных традициях, жанрах и исполняющих народные песни и песни в народной манере на родном языке с использованием народных инструментов, костюмов и т.п.”. Необходимым условием выступления является использование участником народного традиционного костюма (в качестве концертного).