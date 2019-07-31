Додон: Мы не банановая республика. У нас должны быть свои профессионалы! (ВИДЕО)

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И глава государства, и Партия социалистов, и парламентская фракция ПСРМ поддержат реформу юстиции, инициированную правительством. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в рамках «прямой линии», проведенной в социальной сети «Одноклассники», уточнив, что очень доволен сотрудничеством, установленным между всеми ветвями государственной власти.

Вместе с тем Игорь Додон в очередной раз подчеркнул: на ключевые посты в нашей стране должны быть назначены граждане Республики Молдова.

– Мы будем поддерживать реформу, но я не хочу, чтобы государственные институты перешли под внешнее управление. Не важно, это Запад или Восток, американцы, или русские, или европейцы. У нас должны быть свои государственные институты – и в юстиции, и в прокуратуре. Поэтому я был против того, чтобы граждане других стран были назначены на ключевые посты в РМ. Мы – не банановая республика, у нас должны быть свои люди, граждане РМ, профессионалы, – подчеркнул президент.