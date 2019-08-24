Додон: Мы – наследники победителей, и гордимся этим! (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил на торжественном мероприятии, проведенном на Шерпенском плацдарме по случаю 75-летия освобождения страны от фашизма.

– В Молдове всегда в эти дни мы вспоминали подвиг наших отцов. Так было, так есть и так будет. Мы всегда будем помнить, какой ценой достался мир, – сказал он.

Президент отметил, что “75 лет назад, здесь, на этой высоте, погибло более 14 тысяч советских солдат, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы мы жили в мире. Мы обязаны помнить о них и передавать эту память нашим детям и внукам”.

– Победа была общей. Вместе – и молдаване, и русские, и украинцы – весь советский народ добился тяжелой, но очень важной и долгожданной победы над фашистами. Я уверен, что все граждане РМ это понимают. Но и потери были очень большими, – подчеркнул Игорь Додон, попросив всех присутствующих почтить память погибших солдат минутой молчания.

Глава государства также добавил, что “все мы с вами – наследники победителей, и мы гордимся этим”. Игорь Додон поприветствовал присутствие на мероприятии ветеранов, отметив, что “мы склоняем перед вами головы”.

– Вы можете быть уверены, что мы достойны вашей памяти, вашей Победы! Обещаю, что мы передадим память о ваших подвигах следующим поколениям. Мы будем чтить историю и не позволим ее пересмотра. Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить памятники. Мы обязаны это сделать. Уважаемые сограждане, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Победы, с Днем освобождения Республики Молдова! – подытожил Игорь Додон.