Додон: Мы находимся в преддверии массовой дестабилизации ситуации в стране

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В стране сложилась очень серьезная и сложная ситуация. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в рамках брифинга для прессы.

– Я ранее неоднократно говорил, что те, кто приходит к власти в результате революции, в 9 из 10 случаев уходят так же. Похоже, они не усвоили урок и пытаются путем дестабилизации продлить свою власть. Каждый принимает решение для себя. Я лично не звал народ на улицы. Мы сделали все возможное для того, чтобы не было дестабилизации, – сказал он.

В данной связи глава государства выступил с тремя очень четкими посылами.

Роспуск парламента.

Игорь Додон отметил, что согласно Конституции РМ, Президент РМ ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ с фракциями МОЖЕТ распустить парламент. Этим исключительным правом обладает только глава государства, и никто больше, подчеркнул Додон.

– Ни одно положение не обязывает меня подписать сегодня указ о роспуске парламента. Сегодня я не буду подписывать указ о роспуске парламента. В зависимости от ситуации, в понедельник я приглашу парламентские фракции для консультаций, как предусматривает закон, – сказал он.

Могут ли сегодня партии проводить переговоры?

Говоря о том, могут ли сегодня партии проводить переговоры, несмотря на интерпретацию вчерашнего решения Конституционного суда, Игорь Додон отметил, что дискуссии ведутся уже почти три месяца, и, может быть, сегодня удастся все-таки добиться консенсуса.

– Я знаю, что вся фракция ПСРМ сейчас в парламенте. Главный вопрос: будет или нет признано совместное голосование, если таковое будет сегодня, если они договорятся и проголосуют за спикера, премьера и так далее? Ведь все знали, что роспуск парламента – 9 июня, и все знали, что сегодня будет заседание парламента. Будет или нет признано такое голосование? Очевидно, что внутри страны – нет. Те, кто контролирует власть, КС – нет. Более того, знаю, что Генпрокуратура возбудит уголовные дела за попытку государственного переворота, и депутаты, которые проголосуют, идут на риск. Но если они проголосуют и пойдут дальше, – значит, у них есть смелость, – сказал Додон.

В то же время глава государства отметил, что в отношении международного признания подобного решения нет ясности. Именно поэтому в 11 часов Игорь Додон встретится с послами России, ЕС и США в Молдове, чтобы проинформировать о них о том, что происходит и может произойти в течение сегодняшнего дня.

Глава государства призвал граждан не поддаваться на провокации, а полицию – с честью выполнять свою работу

В рамках пресс-конференции Игорь Додон отдельно обратился к гражданам и правоохранительным органам. Население президент призвал сидеть дома и не поддаваться на провокации.

– Я знаю, что вас пытаются заставить выйти на площадь. Но среди вас будут провокаторы, которые попытаются дестабилизировать ситуацию. Мы знаем, как это готовили на протяжении последних недель. Мы знаем, кто такие так называемые спортсмены, знаем, откуда их привезли. Несмотря на то, что у нас нет полномочий, у нас есть детальная информация. Уважаемые сограждане, не поддавайтесь на провокации, очень вас прошу. Сегодня-завтра не выходите на протесты, не блокируйте здания парламента и правительства, президентуры, потому что ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов, и посмотрите, чем все это закончиться. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо! – сказал он.

Отдельно Додон обратился к полиции.

– Господа офицеры, мы знаем, что вы получили указания не вмешиваться в случае провокаций. Мы знаем, и кто дал эти указания. Многие из вас докладывают об этом мне лично и говорят: “Если что-то начнется, мы должны сделать вид, что не видим этого. Пусть ломают, пусть заходят в здания президентуры и парламента, пусть вытаскивают людей из автобусов провокаторы и так далее”. Мы знаем, что вы пускаете машины без номеров. Но я как верховный главнокомандующий прошу вас выполнять свой долг и не допустить провокаций, не выполнять приказы, которые не соответствуют закону. Вы должны понимать, что сегодня и завтра ситуация уже не будет той, какая была вчера или позавчера. Будет или нет голосование, будет или нет оно признано. Всё! Ситуация поменялась, мы перешли за “красную” черту. Мы не хотели этого и мы не призывали людей выйти на улицы, – добавил Додон.