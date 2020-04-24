Додон: Мы готовимся к 3-4 тысячам активных случаев коронавируса

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Власти страны готовятся к тому, что в Молдове может быть 3-4 тысячи активных случаев коронавируса. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон.

– Что для этого нужно: места в больницах – с этим мы разобрались, есть и триажные центры. Врачи – по этому показателю ситуация у нас обстоит лучше, чем в начале пандемии, и я хочу поблагодарить медиков и извиниться за то, что много случаев заражения среди врачей, но это происходит и в других странах, потому что все они на первой линии, к этому никто не был готов. Снаряжение – мы уже производим десятки тысяч защитных костюмов и сотни тысяч масок ежедневно, что покрывает внутренние нужды. Тесты и медикаменты – это у нас также есть в достаточном количестве. Мы готовимся к 3-4 тысячам активных случаев коронавируса, и мы справимся с этой ситуацией, – сказал он.

Напомним, что на сегодняшний день число активных случаев коронавируса в Молдове составляет порядка 2200.

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