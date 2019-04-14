Додон: Мы должны свято чтить и беречь православную веру и традиционные семейные ценности! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Мы должны свято чтить и беречь православную веру и традиционные семейные ценности! (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в пятое воскресенье Великого поста, в день Святой Преподобной Марии Египетской, глава государства вместе с семьей принял участие в службе в Кэприянском монастыре – одном из старейших в Республике Молдова. Вместе с верующими Игорь Додон помолился за мир и процветание нашей страны.

– Убежден, что мы должны свято чтить и беречь православную веру и традиционные семейные ценности – сокровище, унаследованное нами от предков, без которого у нашего народа нет будущего, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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